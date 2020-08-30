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Воскресенье, 30 августа 2020, 13:49 мск

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В центр Минска переброшена спецтехника с силовиками

В центр Минска стягивается спецтехника, автозаки и автобусы с сотрудниками ОМОНа. По данным ТАСС, колонна техники была сформирована на базе в микрорайоне Уручье. Технику заметили утром в воскресенье, 30 августа, на проспекте Независимости. Колонна направилась на площадь у Дома правительства Белоруссии, где запланирована очередная акция протеста против признания итогов выборов президента страны и с требованием отставки Александра Лукашенко.

По данным Deutsche Welle, в данный момент площадь полностью оцеплена, припаркованы крытые военные грузовики и автозаки. The Village в свою очередь пишет, что силовики выставляют ограждения по периметру площади

Акция протеста «Марш мира и независимости» намечена на 14:00 по местному времени (совпадает с московским). Оппозиционеры будут требовать отмены итогов президентских выборов, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 30.08.20

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