В центр Минска переброшена спецтехника с силовиками

В центр Минска стягивается спецтехника, автозаки и автобусы с сотрудниками ОМОНа. По данным ТАСС, колонна техники была сформирована на базе в микрорайоне Уручье. Технику заметили утром в воскресенье, 30 августа, на проспекте Независимости. Колонна направилась на площадь у Дома правительства Белоруссии, где запланирована очередная акция протеста против признания итогов выборов президента страны и с требованием отставки Александра Лукашенко.

По данным Deutsche Welle, в данный момент площадь полностью оцеплена, припаркованы крытые военные грузовики и автозаки. The Village в свою очередь пишет, что силовики выставляют ограждения по периметру площади

Акция протеста «Марш мира и независимости» намечена на 14:00 по местному времени (совпадает с московским). Оппозиционеры будут требовать отмены итогов президентских выборов, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 30.08.20

Индия отказалась от участия в международных военных учениях «Кавказ-2020». / К Земле летит потенциально опасный астероид размером с многоэтажку. / Война продолжается: партия Зеленского завернула инициативу Кравчука по Донбассу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»