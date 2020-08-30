В центре Минска силовики блокировали несколько тысяч протестующих

На проспекте Независимости в центре Минска проходят задержания протестующих против итогов президентских выборов в Белоруссии. Так, недалеко от здания Комитета госбезопасности сотрудники правоохранительных органов в штатском задержали несколько десятков человек, посадили их в автозаки и увезли.

Как передает ТАСС, ОМОН блокировал воскресенье несколько тысяч человек недалеко от ГУМа. Силовики получили приказ двигаться в сторону демонстрантов вместе с техникой. На митингующих направлены водометы. Представители правоохранительных органов окружают небольшие группы людей и проводят их задержание. Милиционеры задерживают и тех, кто ложился на асфальт.

РИА «Новости» сообщает, что четыре центральные станции минского метро закрыты на вход и выход: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы».

Напомним, массовые акции протеста проходят в Белоруссии после после выборов президента страны, состоявшихся 9 августа. Граждане не согласны с итогами выборов и требуют отставки действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с результатами.

В первые дни силовики жестко подавляли акции протеста, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, избивая прохожих. В первые дни протестов было задержано более 6,7 тыс. человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались от полученных травм.

Минск, Иван Гридин

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