ЕС отказался вводить персональные санкции в отношении Лукашенко

Евросоюз не будет налагать персональные санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет немецкая Welt. Обсуждение необходимости введения таких мер обсуждается на Западе в связи со спорами вокруг итогов минувших президентских выборов в Белоруссии. Против персональных санкций в отношении Лукашенко выступили представители Германии, Франции и Италии, так как это осложнит налаживание диалога с Минском.

По данным издания, санкционный список, в который вошли около 30 высокопоставленных граждан Белоруссии, опубликуют на следующей неделе или несколько позже. Отмечается, что впоследствии он может быть расширен. В конце августа санкции в отношении Лукашенко и его соратников ввели Литва, Латвия и Эстония. Главе Белоруссии и еще 29 гражданам запрещен въезд на территорию стран Балтии.

В Минске сочли, что Вильнюс, Рига и Таллин приняли такое решение под влиянием других европейских государств. Лукашенко охарактеризовал действия прибалтов словами «вякнули из-под забора».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 04.09.20

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