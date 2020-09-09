«Написал слово «маски». Сейчас он недоступен…» В Минске исчез еще один лидер оппозиции

В Белоруссии известный политик и член президиума Координационного совета оппозиции юрист Максим Знак перестал выходить на связь. Как пишет «Интерфакс», его увезли люди в штатском и масках.

По словам его соратника, оппозиционера Павла Латушко, последний раз Знак выходил на связь сегодня около 12:00 ночи.

Пресс-секретарь избирательного штаба банкира Виктора Бабарико Глеб Германчук сообщил, что последнее сообщение от Знака было: «Маски».

«У Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу «похоже, кто-то к нам пришел», отключился, и написал слово «маски». Сейчас он недоступен», – сказал Германчук.

В секретариате Координационного совета считают, что Знака могли задержать силовики.

«Предположительно, к Максиму заявились силовики и работают с ним. Может обыск, может задержан. Мы с ним не можем связаться <…> Максим покинул штаб Бабарико в сопровождении людей в масках и штатском. Они сели в микроавтобус и уехали», – сказали в секретариате.

Напомним, в последние несколько дней внезапно исчезли и другие лидеры белорусских протестов: не было связи с Павлом Латушко, с бывшим руководителем штаба Бабарико Марией Колесниковой, секретарями оппозиционного Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. Похожее случалось и с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Все, кроме Колесниковой, затем выходили на связь уже из-за границы и называли свой отъезд вынужденным. Колесникова, по словам соратников, порвала свой паспорт на границе, и ее задержали белорусские пограничники.

Накануне, 8 сентября, Знак заявил, что Координационный совет оппозиции направил в Следственный комитет заявления с жалобами на непропорциональное насилие по отношению к протестующим и в том числе «на агрессию людей в штатском и масках», которые задерживали людей в Минске.

Как сообщал РИА «Новый День», президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по официальным данным ЦИК, получил 80% голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Во время последней акции было задержано более 600 человек. Накануне Лукашенко дал интервью российским СМИ, где заявил, что, возможно, «немного пересидел» в должности главы государства, но просто так уходить не намерен, так как только он сейчас «может защитить белорусов».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.09.20

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