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Пятница, 11 сентября 2020, 16:13 мск

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Финляндия откроет границы, но не для россиян и итальянцев

Фото: ec.europa.eu

Правительство Финляндии пошло на снижение ограничений по въезду страну иностранцев, которые были введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

После 19 сентября в Финляндию смогут приехать туристы из стран, где уровень заболеваемости Covid-19 не превышал 25 случаев на 100 тыс. населения за последние две недели. Предполагается, что границы откроют для граждан Скандинавии и ряда стран Европы. В отношении россиян ограничения снимать не планируется, а итальянцам и венграм повезло еще меньше – для них правила въезда ужесточат.

Стоит отметить, что сегодня, 11 сентября, в России зарегистрировано рекордное с конца июля число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа за сутки– более 5,5 тыс. случаев.

Хельсинки, Иван Гридин

Хельсинки. Другие новости 11.09.20

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