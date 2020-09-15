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Вторник, 15 сентября 2020, 10:38 мск

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Мишустин частично открыл границы с Южной Осетией

Глава Российского правительства Михаил Мишустин распорядился открыть границы с Южной Осетией, сообщает пресс-служба кабмина. «Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе, подписанным премьером РФ.

Теперь въезд в РФ и выезд из страны разрешен членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Они могут совершать перемещения любыми видами транспорта. Кроме того, ограничения на пересечение российской границы сняты для специалистов, занятых в контроле качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, связанным со строительством зарубежных атомных станций.

Москва, Иван Гридин

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