российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 сентября 2020, 13:43 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Минск пригрозил силовым ответом на внешние угрозы

Фото: belta.by

Министерство обороны Белоруссии готово к ответу на военные угрозы и агрессию в отношении их страны. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте оборонного ведомства страны.

«Среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта», – заявили в Минобороны РБ.

По оценкам Минска, Польша и Литва, как и весь Евросоюз, внесли деструктивный вклад в процесс нагнетания напряженности вокруг Белоруссии. Претензии были высказаны и в отношении Украины: властями страны «завуалированно высказываются сомнения в независимости и суверенитете белорусского государства», между двумя странами «просматривается существенное недоверие».

Глава Мнобороны Белоруссии также высказал благодарность партнерам в лице России и Китая.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 15.09.20

В Сербии выявлены первые случаи заражения коронавирусом в школе. / День единства: Сербия и Республика Сербская отмечают общий праздник. / Противостояние США с Россией в Арктике является «ночным кошмаром». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Белоруссия

«Мы дадим самолеты!» Лидер ЛДПР предложил отправить в Белоруссию 100 тысяч россиян

«Очень рад вас видеть…» Путин и Лукашенко встретились в Сочи

Лукашенко это еще «аукнется»: Миронов заявил, что у белорусов есть основания для протестов

«Начинают строить баррикады»: в Белоруссии протестующих разгоняют водометами, слышны выстрелы

«Сколько стоит совесть?» Протестные акции охватили всю Белоруссию

В Белоруссии задержаны более 100 участников акций протеста

«Женский марш» в Минске: милиция задерживает участниц протеста

Лукашенко предупредил Путина об опасности: «Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Белоруссия,