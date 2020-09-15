Минск пригрозил силовым ответом на внешние угрозы

Министерство обороны Белоруссии готово к ответу на военные угрозы и агрессию в отношении их страны. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте оборонного ведомства страны.

«Среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта», – заявили в Минобороны РБ.

По оценкам Минска, Польша и Литва, как и весь Евросоюз, внесли деструктивный вклад в процесс нагнетания напряженности вокруг Белоруссии. Претензии были высказаны и в отношении Украины: властями страны «завуалированно высказываются сомнения в независимости и суверенитете белорусского государства», между двумя странами «просматривается существенное недоверие».

Глава Мнобороны Белоруссии также высказал благодарность партнерам в лице России и Китая.



Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 15.09.20

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