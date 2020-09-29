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Вторник, 29 сентября 2020, 11:25 мск

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Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по выходу из кризиса в Белоруссии

Фото: closermag.fr

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во вторник, 29 сентября, встречается с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе. Главная тема беседы – президентские выборы в Белоруссии. Ранее Макрон заявил, что Лукашенко следует покинуть пост главы государства.

«Основной темой разговора будет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции», – говорится в сообщении телеграм-канала Тихановской.

По ее словам, «Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас». «Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», – отметила Тихановская.

Позже, после завершения встречи, политик сообщила журналистам, что получила от Макрона обещание помощи в переговорах по урегулированию политического кризиса в республике и освобождению политзаключенных. «Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране», – цитирует Тихановскую «Интерфакс – Запад».

Ранее, на этой неделе Макрон заявил, что не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, и призвал уйти в отставку. Лукашенко в ответ посоветовал Макрону уделять меньше «смотреть по сторонам и заняться внутренними делами».

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против фальсификации итогов выборов. Участники акций требуют, чтобы Лукашенко добровольно ушел со своей должности, и требуют проведения новых, честных выборов главы государства. 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие страны Запада.

Вильнюс, Наталья Петрова

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