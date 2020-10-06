Илон Маск похвалил «Роскосмос» за «шаг в правильном направлении»

Работа «Роскомоса» над созданием многоразовой ракеты-носителя «Амур» является «шагом в правильном направлении». Такое мнение высказал руководитель компании SpaceX Илон Маск в Twitter, добавив, что российской госкомпании необходимо нацелиться на полное повторное использование ракеты уже к 2026 году.

Предположительно, под «полным повторным использованием» Маск имел в виду виду повторное использование не только первой ступени, но и других элементов ракеты.

Вчера, 5 октября, состоялось подписание контракта между «Роскосмосмосом» и РКЦ «Прогресс» на разработку эскизного проекта многоразовой (до 10 пусков) ракеты-носителя «Амур». Предполагается, что Ракета будет совершать полеты на силовой установке, работающей на метане. Первый пуск планируется осуществить в 2026 году с космодрома «Восточный».

На сегодняшний день относительно успешно многоразовые ступени использует SpaceX в ракете Falcon. Такой подход значительно удешевляет стоимость доставки грузов на орбиту.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.10.20

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