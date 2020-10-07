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Среда, 7 октября 2020, 11:40 мск

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Орбиту МКС снизят ради стыковки с кораблем «Союз МС-17»

Фото: Роскосмос

Центр управления полетами принял решение скорректировать орбиту Международной космической станции (МКС) перед стыковкой с пилотируемым кораблем «Союз МС-17», который привезет на МКС новый экипаж. Об этом сообщает «Роскосмос».

Планируется, что двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к МКС включат в 11:26 по московскому времени и проработают 412,9 секунд, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Благодаря маневру, средняя высота орбиты станции уменьшится на 1,3 км и составит примерно 418,6 км над поверхностью Земли.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» намечен на 14 октября с космодрома Байконур. В составе экипажа – космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс. Сейчас на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт Крис Кэссиди.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.10.20

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