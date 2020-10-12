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Понедельник, 12 октября 2020, 10:53 мск

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Действующий глава Таджикистана Рахмон заручился поддержкой 90,92% избирателей

Фото: пресс-служба Кремля

Эмомали Рахмон одержал уверенную победу на президентских выборах в Таджикистане, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Бахтиер Худоерзода.

«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 млн человек при явке 85,39%", – приводит его слова РИА «Новости».

За пост главы государства боролись пять лидеров различных политических сил: действующий президент Рахмон (правящая Народно-демократическая партия), а также парламентарии Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

Напомним, что Эмомали Рахмон возглавляет страну с 1992 года (дольше всех на постсоветском пространстве). Для него выборы 11 октября стали пятыми по счету. За ходом голосования следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы РФ и Совета Федерации. Нарушений выявлено не было.

Душанбе, Иван Гридин

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Метки / Таджикистан

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