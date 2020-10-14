«Роскосмос» ставит рекорд по времени доставки людей на МКС

Ракета «Союз-2.1а» штатно вывела корабль «Союз МС-17» с экипажем из двух космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчков, а также астронавтки Кэтлин Рубинс на орбиту. Полет к Международной космической станции (МКС) будет рекордно коротким – всего лишь 3 часа.

«Роскосмос» ставит рекорд по времени доставки людей на МКС

Ракета стартовала с космодрома Байконур в 8:45 мск. Стыковка со станцией должна состояться приблизительно в 11:52 мск. «Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя. Состоялось выведение корабля на орбиту искусственного спутника Земли», – сказал комментатор пуска. «На борту порядок. Самочувствие хорошее», – чаще, чем раз в минуту докладывал в Центр управления полетами (ЦУП) командир экипажа.

После выхода на заданную орбиту солнечные батареи и антенны корабля раскрылись в штатном режиме.

Стоит отметить, что традиционно пилотируемый корабль на протяжении двух суток совершает 34 витка вокруг Земли, прежде, чем состыковаться с МКС. Также используется и четырехвитковая схема, которая занимает порядка 6 часов. По двухвитковой схеме, которая занимает лишь 3 часа, на сегодняшний день летали только грузовые корабли «Прогресс МС».

На орбите новый экипаж встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. 22 октября они покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней – до 9 апреля 2021 года.

Сегодняшний пуск стал вторым для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем семейства «Союз МС» и экипажем на борту. Первый подобный пуск состоялся в беспилотном режиме 22 августа 2019 года, следующий намечен на 9 апреля 2020 года. Ракета «Союз-2.1а» пришла на смену «Союзу-ФГ» в миссиях по доставке космонавтов и астронавтов на космическую станцию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.20

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