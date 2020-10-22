российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 октября 2020, 10:10 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

На Землю благополучно вернулся экипаж корабля «Союз МС-16»

Фото: Роскосмос

Экипаж в составе космонавтов «Роскосмоса» Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта НАСА Кристофера Кэссиди благополучно вернулся на Землю после полугодовой командировки на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

На Землю благополучно вернулся экипаж корабля «Союз МС-16»

Корабль «Союз МС-16» отделился от Международной космической станции в 2:32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 5:01 мск, после чего аппарат начал сходить с орбиты. После этого «Союз МС-16» разделился на отсеки. Экипаж в спускаемом аппарате испытал перегрузки порядка 4g.

Иванишина, Вагнера и Кэссиди на МКС сменили россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавтка Кэтлин Рубинс. Спасатели уже эвакуировали вернувшихся членов экипажа из казахстанской степи. Космонавтов и астронавта поздравил с приземлением глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В 5.54 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК «Союз МС-16» в штатном режиме. На борту порядок. Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов – с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!" – написал Рогозин в Twitter.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.10.20

Ученые обнаружили ответственный за облысение белок. / Ученые заявили о пользе никотина в борьбе с Covid-19 и деменцией. / Ученые назвали причину самого масштабного вымирания в истории Земли. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Роскосмос

Россия потратит на проектирование сверхтяжелой ракеты-носителя 1,5 млрд рублей

«Прогресс» приступил к проектированию многоразовой ракеты «Амур-СПГ»

На космодроме Восточный стартовал монтаж топливных ёмкостей для «Ангары»

На МКС отказала российская система получения кислорода

Главный баллистик «Энергии» рассказал о преимуществах быстрых полетов к МКС

«Роскосмос» ставит рекорд по времени доставки людей на МКС

Рогозин заявил о желании продлить существование МКС

«Роскосмос» потратит 4,2 млрд рублей на создание космического ядерного буксира

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Видеорепортаж, Наука, Россия, Технологии, Роскосмос,