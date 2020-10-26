Путин заявил о готовности уступок, предусмотренных ранее ДРСМД

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова по доброй воле не развертывать на европейской части РФ ракеты 9М729, однако при условии встречных шагов со стороны стран – членов НАТО. Такое заявление он сделал на фоне выхода США из Договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД», – говорится в заявлении.

Напомним, в 2019 году США вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла обвинения и заявила о готовности продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, а также обсудить спорные вопросы. Несмотря на это, США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.10.20

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