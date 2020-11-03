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Вторник, 3 ноября 2020, 14:21 мск

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«Роскосмос» решил экранизировать жизнь женщины на МКС

Фото: Роскосмос

«Роскосмос», «Первый канал» и студия Yellow, Black and White объявили о старте конкурса на женскую роль для съемок фильма на Международной космической станции (МКС). Победительница получит право на главную роль в фильме, съемки которого запланированы на МКС. Об этом сообщает «Роскосмос».

Картина получила рабочее название «Вызов», съемки запланированы на осень 2021 года.

Напомним, ранее на МКС сняли многосерийный фильм «Год на орбите». В главной роли выступил Михаил Корниенко. Он рассказал о буднях на МКС. Он поведал о том, как космонавты и астронавты занимаются уборкой и гигиеной, какие научные эксперименты ставят, с какими трудностями сталкиваются, как занимаются спортом, принимают пищу в невесомости, проводят досуг и о многом другом. Многосерийный фильм не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.11.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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