Генпрокуратура раскритиковала ФРГ за ответ на запросы по делу Навального

Германия не ответила по существу ни на один из запросов Генпрокуратуры России по обстоятельствам госпитализации оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там напомнили, что с 27 августа по 28 сентября в Федеральное ведомство юстиции ФРГ были направлены четыре запроса.

Там также рассказали, что 30 октября в Генпрокуратуру поступил ответ из Германии, но в нем не было ответов на поставленные вопросы. Он лишь содержал просьбу предоставить дополнительные разъяснения по поводу проводимого в России расследования по факту вероятного отравления Навального.

«При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», – указали в Генпрокуратуре, уточнив, что запросы остаются не исполненными.

В свою очередь в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу отметили, что помимо Германии, запросы об оказании правовой помощи были направлены в компетентные органы Швеции и Франции. «Однако они исполнены формально, ни на один из поставленных 24 вопросов ответы по существу не даны», – сообщили в ведомстве

В Генпрокуратуре отметили, что затягивание исполнения запросов «фактически лишает компетентные органы РФ возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего».

Российская сторона направила Германии данные о результатах проведенных процессуальных действий и вновь запросила информацию о веществе и его химическом составе, «которое якобы было обнаружено в Германии», сказали в ведомстве.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Позднее его перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября правительство Германии заявило, что в его организме обнаружены следы яда из группы «Новичок».

Российские эксперты в свою очередь не обнаружили в биоматериалах Навального, на его одежде и предметах, изъятых из гостиницы и кафе, где тот пил чай, отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ, сообщили пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Российские врачи считают, что причиной резкого ухудшения состояния политика стало нарушение обмена веществ, обострение хронического заболевания. Диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований подтвержден не был.

В рамках проверки полиция установила, что сразу сообщения об ухудшении самочувствия Навального группа сопровождавших его в Томске лиц направилась в номер, гостиницы, где останавливался Навальный. Они изъяли три пластиковые бутылки из-под воды. В дальнейшем двое из участников этого мероприятия «противоречиво высказались о судьбе изъятых из номера Навального бутылок». «При этом неясно, была ли одна из этих бутылок вывезена в Германию, в том числе с учетом того, что аналогичная бутылка с водой приобретена Певчих в аэропорту Новосибирска при вылете в Омск.

В настоящее время забравшие из номера Навального бутылки лица уклоняются от явки к следователю и ответов на интересующие следствие вопросы, а их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации.

Проверка обстоятельств произошедшего компетентными органами Российской Федерации продолжается.

Москва, Иван Гридин

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