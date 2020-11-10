«Росатом» обсуждает строительство еще одной АЭС в Белоруссии

Госкорпорация «Росатом» обсуждает строительство еще одной атомной электростанции (АЭС) и исследовательского реактора на территории Белоруссии. Об этом говорится в обращении главы госкорпорации Алексея Лихачева, сообщает пресс-служба «Росатома».

Он напомнил, что первый белорусский энергоблок был подключен к энергосистеме страны 3 ноября. Этот проект стал первым в поколении «три плюс» атомных энергоустановок, реализованным на европейском континенте, за пределами России.

«Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», – сказал Лихачев.

По словам первого заместителя гендиректора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александра Локшина, второй блок Белорусской АЭС планируется сдать в эксплуатацию середине 2022 года.

Напомним, БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 10.11.20

Лидер Сербской радикальной партии закрылся на карантин. / В России создали сервис для быстрой диагностики Covid-19 и туберкулеза. / Суд начинает разбирательство по делу о терактах в Барселоне и приморском городе Камбрильсе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»