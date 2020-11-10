Белорусская АЭС остановила выработку электричества из-за проблем с оборудованием

На Белорусской атомной станции (БелАЭС) возникли проблемы с оборудованием, из-за чего выработку электроэнергии пришлось остановить, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя информационного центра БелАЭС.

«Выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне минэнерго сообщило, что (для восстановления выработки электроэнергии – прим. ред.) требуется замена определенного оборудования», – сказал представитель станции.

Как писал «Новый День», сегодня, 10 ноября, стало известно, что госкорпорация «Росатом» обсуждает строительство еще одной атомной электростанции (АЭС) и исследовательского реактора на территории Белоруссии. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он напомнил, что первый белорусский энергоблок был подключен к энергосистеме страны 3 ноября. Этот проект стал первым в поколении «три плюс» атомных энергоустановок, реализованным на европейском континенте, за пределами России.

«Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», – сказал Лихачев.

По словам первого заместителя гендиректора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александра Локшина, второй блок Белорусской АЭС планируется сдать в эксплуатацию середине 2022 года.

Напомним, БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту в Гродненской области.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 10.11.20

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