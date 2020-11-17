Корабль Crew Dragon доставил 4 астронавтов на МКС

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX произвел успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом компания сообщила в Twitter.

На борт МКС прибыл стартовавший с мыса Канаверал во Флориде экипаж из 4 человек. В его составе три американца и японец. Они проведут в космосе полгода.

Предыдущий полет Crew Dragon состоялся весной. SpaceX сумела вернуть США возможность доставлять экипаж на МКС с помощью собственных кораблей. С 2011 года, после закрытия программы Space Shuttle, американцы использовали российские «Союзы».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.11.20

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