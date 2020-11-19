Российский МИД призвал Германию раскрыть материалы по Навальному

Министерство иностранных дел России призвало Германию раскрыть материалы по ситуации вокруг возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы призываем немецкую сторону раскрыть материалы по делу Навального, предъявить результаты проб и анализов, взятых европейскими врачами, непосредственно немецкими врачами бундесвера», – сказала она.

Кроме того, в МИД потребовали, чтобы России предоставили в ответ на её запросы нормальный, а не вымаранный документ. Мария Захарова отметила, что материалах, предоставленных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), чёрным маркером была замазана вся фактура, представляющая ценность.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия допускает возможность вынесения на обсуждение в Совет безопасности ООН случая с отравлением Навального. Он отметил, что этот разговор может стать нелицеприятным для представителей других стран. По мнению дипломата, они «побаиваются» выносить эту тему на обсуждение в Совбез ООН, так как понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».

Он также отметил, что Россия взаимодействует с ООН по инциденту с Навальным. «Чем оно закончится, я не знаю, но, наверное, сейчас проводить какие-то заседания (СБ ООН – прим. ред.) было бы преждевременным», – отметил постпред.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. Позднее его перевезли на лечение в Берлин. 2 сентября правительство Германии заявило, что в его организме обнаружены следы яда из группы «Новичок».

Российские эксперты в свою очередь не обнаружили в биоматериалах Навального, на его одежде и предметах, изъятых из гостиницы и кафе, где тот пил чай, отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ, сообщили пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Российские врачи считают, что причиной резкого ухудшения состояния политика стало нарушение обмена веществ, обострение хронического заболевания. Диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований подтвержден не был.

В рамках проверки полиция установила, что сразу сообщения об ухудшении самочувствия Навального группа сопровождавших его в Томске лиц направилась в номер, гостиницы, где останавливался Навальный. Они изъяли три пластиковые бутылки из-под воды. В дальнейшем двое из участников этого мероприятия «противоречиво высказались о судьбе изъятых из номера Навального бутылок». «При этом неясно, была ли одна из этих бутылок вывезена в Германию, в том числе с учетом того, что аналогичная бутылка с водой приобретена Певчих в аэропорту Новосибирска при вылете в Омск.

В настоящее время забравшие из номера Навального бутылки лица уклоняются от явки к следователю и ответов на интересующие следствие вопросы, а их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации.

Проверка обстоятельств произошедшего компетентными органами Российской Федерации продолжается.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.11.20

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