российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 декабря 2020, 15:22 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Коронавирус стал причиной отмена авиасалона в Ле-Бурже в 2021 году

Фото: Минобороны РФ

Организаторы авиасалона в Ле Бурже во Франции заявили об отмене мероприятия в в 2021 году. Причиной они назвали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.

Организаторы объяснили, что решение принято на фоне международного кризиса, разразившегося из-за пандемии. Они также у казали и на то, что салон пользуется большой популярностью у зрителей, что в условиях высоких рисков распространения инфекции будет небезопасно.

Планировалось, что авиасалон пройдет с 21 по 27 июня. Его участникам вернут все взносы, выплаченные за возможность участия. Следующий авиасалон в Ле-Бурже запланирован на лето 2023 года.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 07.12.20

Россия присоединилась к международным испытаниям китайской вакцины от Covid-19. / Бывший глава правительства Черногории передал полномочия новому премьер-министру. / Таинственная болезнь в Индии: названы вероятные причины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

«Рост по всем основным параметрам»: Собянин назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

Россия присоединилась к международным испытаниям китайской вакцины от Covid-19

Психотерапевт о депрессиях после коронавируса: «Пока это только гипотеза»

В Подмосковье началась вакцинация от covid-19

Новосибирская область приступает к вакцинированию медиков от Covid-19

В Роспотребнадзоре дали советы по безопасному празднованию Нового года

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Минобрнауки не станет отменять зимнюю сессию в вузах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Технологии, Транспорт, Экономика, Европа, Коронавирус из Китая,