Коронавирус стал причиной отмена авиасалона в Ле-Бурже в 2021 году

Организаторы авиасалона в Ле Бурже во Франции заявили об отмене мероприятия в в 2021 году. Причиной они назвали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.

Организаторы объяснили, что решение принято на фоне международного кризиса, разразившегося из-за пандемии. Они также у казали и на то, что салон пользуется большой популярностью у зрителей, что в условиях высоких рисков распространения инфекции будет небезопасно.

Планировалось, что авиасалон пройдет с 21 по 27 июня. Его участникам вернут все взносы, выплаченные за возможность участия. Следующий авиасалон в Ле-Бурже запланирован на лето 2023 года.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 07.12.20

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