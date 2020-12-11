Во Франции 15 декабря вводят комендантский час и запретят новогодние гуляния

Глава кабмина Франции Жан Кастекс объявил на территории страны комендантский час с 15 декабря. Ограничения будут действовать с 20:00 до 6:00. Соответствующее сообщение размещено в Twitter премьер-министра. Также отмечается, что комендантский час будет действовать и в новогоднюю ночь. Другими словами, французы остались без новогодних гуляний и фейверков.

Кинотеатры, театры и музеи будут закрыты как минимум до 7 января, сообщил премьер. Он также отметил, что перемещения граждан по стране будут разрешены только в дневное время. Кроме того, он предложил сохранить удаленный режим работы и учебы «везде, где это возможно». Также продолжит действовать полный запрет на работу баров и ресторанов.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 2,3 млн, умерли более 56,9 тыс. человек.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 11.12.20

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