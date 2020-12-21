Российская вакцина «Спутник V» от Covid-19 получила регистрацию в Белоруссии

Российская вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V», разработанная Центром имени Н.Ф. Гамалеи, получила регистрационное удостоверение в Белоруссии. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который спонсировал разработку вакцины. Сообщение о регистрации также распространил белорусский Минздрав, передает БелТА.

«Мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодня данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было», – сказал глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, добавив, что вакцинация населения стартует в январе после получения всех необходимых разрешений.

«Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в зарубежных клинических исследованиях вакцины «Спутник V», а также первым государством после России, официально зарегистрировавшим вакцину», – приводятся в сообщении РФПИ слова главы фонда Кирилла Дмитриева.

Белорусский минздрав ориентировался на данные двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования «Спутника V», организованного в стране при поддержке РФПИ, а также на данные, которые были получены при проведении исследования на добровольцах в России. Удостоверение российского Минздрава вакцина получила 11 августа.

Тестирование российского препарата на территории Белоруссии начались 1 октября. В нем было задействовано 100 добровольцев. Белоруссия стала первой страной, получившей российскую вакцину против Covid-19 «Спутник V» для испытаний, о чем лидеры союзных государств договорились еще в августе.

Минск, Иван Гридин

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