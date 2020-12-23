В Британии из-за нового штамма коронавируса возникла продуктовая паника

После того как Франция на фоне появления нового более заразного штамма коронавируса закрыла границы с Великобританией, жители королевства поддались паническим настроениям и стали активно скупать товары в супермаркетах. Об этом пишет The Times. По словам издания, пользователи соцсетей из разных уголков страны публикуют фотографии с пустыми магазинными полками и жалуются, что уже давно не видели подобного ажиотажа.

Британцы стали выстраиваться в очереди у супермаркетов уже с 5 часов утра. При этом многие сети розничной торговли остались с пустыми полками. «Приостановка сопровождаемых грузовых перевозок из Великобритании во Францию может вызвать серьёзные перебои с поставками свежих продуктов питания на Рождество в Великобританию и с экспортом продуктов питания и напитков из неё», – заявил исполнительный директор Федерации продуктов питания и напитков (Food and Drink Federation) Йен Райт.

Супермаркеты Tesco и Sainsbury's опасаются возникновения дефицита овощей и фруктов, но при этом посоветовали покупателям вести себя нормально. Они рекомендуют британцам не поддаваться панике и не запасаться лишними продуктами, чтобы избежать повторения ситуации во время первого карантина, когда пришлось вводить ограничения на продажу в том числе туалетной бумаги.

В то же время порт Дувра объявил о возобновлении работы, сообщает «Фигаро». Водители большегрузов должны пройти экспресс-тест на Covid-19. Французское правительство также будет тестировать грузы из Великобритании на наличие коронавируса. «Я рад, что мы достигли этого важного прогресса с нашими французскими коллегами», – сказал министр транспорта Великобритании Грант Шаппс. В районе Дувра скопилось около 3000 грузовиков, а на разрешение ситуации может потребоваться до трех дней.

«Хотя товары из Франции поступать могут, немногие транспортные компании будут готовы отправить грузовики и водителей в Великобританию без гарантии, что они смогут своевременно вернуться в ЕС», – предположил представитель BRC Эндрю Опи.

Лондон, Иван Гридин

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