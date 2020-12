Китайского миллиардера отравили неизвестным ядом

В Китае скончался миллиардер Линь Ци. Он возглавлял компанию Yoozoo Games Co, которая разработала популярную игру Game of Thrones: Winter Is Coming («Игра престолов: Зима близка»). Правоохранители считают, что 39-летнего бизнесмена отравили.

Ли попал в больницу 16 декабря, после того как почувствовал острую боль. Состояние миллиардера резко ухудшилось и его перевели в реанимацию из-за остановки сердца, передает ВВС. Спустя несколько дней пресс-служба Yoozoo сообщила о том, что врачам удалось стабилизировать пациента и есть надежда на выздоровление, однако на следующий день Ли скончался.

Экспертиза показала, что миллиардера отравили. Симптомы указывают на то, что причиной смерти стало действие нейротоксина, например, такого, который содержится в рыбе фугу. Предположительно, целый коктейль ядов отравитель добавил в выдержанный чай пуэр.

По подозрению в убийстве был задержан Сюй Яо – гендиректор дочерней компании Yoozoo, которая занимается кинопроизводством. Есть версия, что сотрудник был не доволен снижением зарплаты и решил отомстить своему руководителю.

Согласно последним данным, состояние погибшего бизнесмена оценивалось в 6,8 млрд юаней, или более 1 млрд долларов.

