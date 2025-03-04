В Карелии задержали супругов, расчленивших мужчину и спрятавших тело в чемоданах

Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемых, которые спрятали тело убитого ими мужчины в чемоданах и оставили на берегу Невы. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из районного подразделения задержали двоих приезжих из других регионов России, подозреваемых в резонансном убийстве», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 26 февраля супружеская пара по неизвестной пока причине расправилась со своим знакомым на съемной квартире в Мурино Ленинградской области. Преступники расчленили тело, упаковали в два чемодана и вывезли на берег Невы.

Останки обнаружил житель Санкт-Петербурга 1 марта. Полицейские оперативно установили личность убитого и вышли на след подозреваемых.

«При содействии полицейских из Республики Карелия их задержали в г. Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации», – добавила Волк. Подозреваемых доставят в Санкт-Петербург для дальнейшего расследования.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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