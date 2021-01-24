Российский МИД вызовет на ковер дипломатов США из-за публикаций о протестах

Американских дипломатов вызовут в Министерство иностранных дел РФ для объяснения публикаций о протестах в поддержку блогера Алексея Навального 23 января. Об этом 24 января заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она также указала на то, что МИД США не только опубликовало карту маршрутов незаконных акций, но и упомянуло в тексте слова про «поход на Кремль», о котором не заявляли даже сами организаторы. «Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это всё в голову пришло», – сказала Захарова, добавив, что публикации подобного рода являются вмешательством во внутренние дела России.

Днем ранее посольство США в Москве разместило информацию о проведении несогласованных акций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея навального в различных городах России.

МИД РФ рекомендовало властям США обратить внимание на собственные проблемы, в частности, на глубокий раскол в американском обществе, «порожденный социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия».

Напомним, поводом для акций протеста стало задержание оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали его 17 января в аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. Его арестовали на 30 суток. Суд состоялся в отделе полиции УМВД города Химки. ФСИН требует заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как тот нарушил условия испытательного срока. Рассмотрение ходатайства состоится 2 февраля.

После этого сторонники Навального выступили с призывами к участию в несогласованных акциях протеста в российских городах, требуя освободить оппозиционера. МВД предупредило о том, что незаконные действия будут пресекаться.

Так, в Москве еще до начала акций арестовали на 9 суток пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Участника ФБК, иноагента Георгия Албурова арестовали на 10 суток, юриста фонда, гражданина Белоруссии, Владлена Лося – на трое суток с требованием покинуть Россию до 25 января, а также оштрафовали на 250 тыс. руб. юриста Любовь Соболь.

Помимо этого Генеральная прокуратура и Роскомнадзор потребовали от социальных сетей удалять призывы к подросткам выходить на митинги, а Следственный комитет возбудил по факту вовлечения несовершеннолетних в акции протеста уголовное дело.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.01.21

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