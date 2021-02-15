российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 февраля 2021, 16:38 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Прокладка «Северного потока – 2» возобновилась на Балтике после шторма

Фото: nord-stream2.com

Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток – 2», которая была вызвана штормовой погодой на Балтике, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов Marine Traffic.

Как писал «Новый День», строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года. Ранее было известно, что строительство трубопровода возобновится с 15 января, однако о сроках завершения работ ничего не сообщалось.

В обновленном сообщении также приводился список судов, задействованных на стройке: трубоукладчик «Фортуна» и строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман».

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и 8 февраля приступило к трубоукладке в водах Дании», – сообщал оператор стройки Nord Stream – 2.

Между тем, штормовая погода помешала работам.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 15.02.21

Вице-премьер РФ подтвердил планы наладить выпуск российской вакцины от коронавируса в Сербии. / Россия и Сербия готовят стратегическую программу экономического сотрудничества. / Южная Корея отложила вакцинацию старшего поколения препаратом от AstraZeneca. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

«Газпром» намерен пустить газ по «Северному потоку – 2» в текущем году

Укладку «Северного потока – 2» в водах Дании завершат до конца апреля

Запасы газа в хранилищах Европы достигли 5-летнего минимума

Эксперт объяснил выгоду от смягчения санкций по «Северному потоку – 2»

Доходы России от экспорта нефти и газа обвалились

Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2»

Казахстан перестал получать нефть из-за морозов

Швеция встревожена из-за действий США в отношении «Северного потока – 2»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, В мире, Политика, Россия, Технологии, Экономика, Европа, Нефть и газ,