Прокладка «Северного потока – 2» возобновилась на Балтике после шторма

Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток – 2», которая была вызвана штормовой погодой на Балтике, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов Marine Traffic.
Как писал «Новый День», строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года. Ранее было известно, что строительство трубопровода возобновится с 15 января, однако о сроках завершения работ ничего не сообщалось.
В обновленном сообщении также приводился список судов, задействованных на стройке: трубоукладчик «Фортуна» и строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман».
«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и 8 февраля приступило к трубоукладке в водах Дании», – сообщал оператор стройки Nord Stream – 2.
Между тем, штормовая погода помешала работам.
Калининград, Иван Гридин
Калининград. Другие новости 15.02.21
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