Прокладка «Северного потока – 2» возобновилась на Балтике после шторма

Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило укладку газопровода «Северный поток – 2», которая была вызвана штормовой погодой на Балтике, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов Marine Traffic.

Как писал «Новый День», строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года. Ранее было известно, что строительство трубопровода возобновится с 15 января, однако о сроках завершения работ ничего не сообщалось.

В обновленном сообщении также приводился список судов, задействованных на стройке: трубоукладчик «Фортуна» и строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман».

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и 8 февраля приступило к трубоукладке в водах Дании», – сообщал оператор стройки Nord Stream – 2.

Между тем, штормовая погода помешала работам.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 15.02.21

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