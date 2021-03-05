В ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик

В стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года включат вопросы о поэтапном отказе от одноразовых пластиковых пакетов на территории стран-участниц ЕАЭС (Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Россия). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Обсуждение запрета на использование одноразового пластика изданию подтвердили в Минэкономразвитии, Минприроды и Минпромторге. На сегодняшний день участники ЕАЭС обсуждают проект плана реализации стратегии, который предлагает включить конкретные меры по введению поэтапного запрета на производство и ввоз одноразового пластика. Предполагается, что документ будет утвержден в самое ближайшее время.

По оценкам Минприроды, вторичная переработка может стать одним из способов минимизации негативного влияния пластика на экологию. В министерстве также положительно оценивают идею поэтапного выведения из оборота одноразовых и трудноперерабатываемых товаров.

Напомним, что в конце прошлого года Минпромторг РФ выступил против отказа от пластиковых пакетов и упаковки стран ЕАЭС. С инициативой выступил Минск, предложив запретить на территории ЕАЭС полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 микрометров, этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, упаковку из вспененного полистирола (лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции) и упаковку из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты). По мнению авторов инициативы, это поможет предотвратить загрязнение окружающей среды и облегчит утилизацию.

На совещании с участием представителей стран ЕАЭС и компаний производителей пластика Минпромторг РФ выступил против предложенных изменений в Таможенный регламент по безопасности упаковки. В протоколе по итогам встречи указано несколько причин.

Во-первых, по мнению российского министерства, запрет не аргументирован надлежащим образом, и сначала нужно изучить его влияние на рынки стран ЕАЭС. В качестве альтернативы чиновники предлагают расширять ответственность производителей, вводить налоги для производителей упаковки из пластика и прочее.

Вторая причина – запрет нарушает установленные санитарно-эпидемиологические меры, в том числе связанные с пандемией. Например, маски нужно выбрасывать в контейнер только в завязанных пластиковых пакетах, указали в Минпромторге.

Кроме того, запрет противоречит законодательству о защите прав потребителей. Отказ от пластика может привести к необоснованным дополнительным расходам предприятий и росту цен на товары в такой упаковке.

Позицию Минпромторга поддержали представители Казахстана, а также компании, которые занимаются выпуском пластиковых товаров для упаковки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.21

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