Операторов хотят обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах

Российское правительство задумалось обязать операторов связи передавать Роскомнадзору данные об абонентах. Речь идет о таких личных сведениях, как информация о звонках или отправленных сообщениях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления.

Предполагается, что операторов обяжут передавать ведомству личные данные об абонентах: Ф. И. О., место жительства, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физлиц; наименование организации и данные о её государственной регистрации – для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, ведомство будет в курсе об абонентском номере, дате заключения договора на услуги связи, изменениях или расторжении договора об оказании услуг, а также сведениях об используемом абонентом оборудовании. Также Роскомнадзору будут доступны данные о дате и времени звонков и переписок, о видах соединений, о передаче голосовой информации, а также номерах абонентов, которые получали информацию.

Предполагается, что операторов обяжут передавать информацию в трехдневный срок со дня получения запроса. Из пояснительной записки к документу следует, что нововведения нацелены на исключение случаев распространения «серых» сим-карт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.03.21

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