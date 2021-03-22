Еврокомиссар отказал «Спутнику V» в пользу произведенных в ЕС вакцин

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V». «Нам будет абсолютно не нужен «Спутник V», – сказал он в эфире в эфире телеканала TF1.

По словам Бретона, в Европе будет отдан приоритет тем вакцинам, которые прошли одобрение, а их производство налажено на территории стран Европы. Еврокомиссар также заверил, что европейцы получат по июнь включительно от 300 млн до 350 млн доз вакцины от коронавируса.

Ранее Тьерри Бретон заявил, что российская вакцина «Спутник V» является хорошим препаратом и сомнений в этом нет. Он также добавил, что России может потребоваться помощь в развёртывании производства вакцины в ЕС, однако сейчас заявил о ненадобности российского препарата.

В начале марта создатели «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила перспективу экстренного одобрения российского препарата в Австрии с «русской рулеткой».

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 22.03.21

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