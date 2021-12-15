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Роспотребнадзор следит за вспышкой неизвестной болезни в Судане

В Южном Судане произошла вспышка неизвестного заболевания, жертвами инфекции стали десятки человек. Роспотребнадзор следит за ситуацией.

За последние несколько недель в провинции Джонглей на востоке Южного Судана 89 человек умерли от неизвестной болезни. Об этом сообщила радиостанция SABC. По мнению местных властей, реальное число жертв может быть намного выше.

Как сообщили РИА «Новости» в Роспотребнадзоре, ведомство следит за ситуацией в Южном Судане. Со страной отсутствует прямое авиасообщение, а проводимые мероприятия по санитарной охране территории РФ позволяют избежать завоза в страну инфекционных заболеваний.

«Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», – заключили в Роспотребнадзоре.

Хартум, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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