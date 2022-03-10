Американец пытался провезти под одеждой 50 ящериц

В США пограничники задержали мужчину, который пытался провезти под одеждой более 50 ящериц. Об этом сообщает HuffPost.
Инцидент произошел на границе Калифорнии с Мексикой. Пограничники заметили подозрительное поведение водителя и решили его досмотреть. Он оказался контрабандистом.
На теле мужчины обнаружили 52 ящерицы, которые были помещены в пакеты и спрятаны в одежде: куртке, карманах и даже под штанами. Некоторые виды рептилий считаются исчезающими.
Нарушителя задержали, он ожидает решения суда по делу о жестоком обращении с животными и контрабанде.
Вашингтон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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