Американец пытался провезти под одеждой 50 ящериц

В США пограничники задержали мужчину, который пытался провезти под одеждой более 50 ящериц. Об этом сообщает HuffPost.

Инцидент произошел на границе Калифорнии с Мексикой. Пограничники заметили подозрительное поведение водителя и решили его досмотреть. Он оказался контрабандистом.

На теле мужчины обнаружили 52 ящерицы, которые были помещены в пакеты и спрятаны в одежде: куртке, карманах и даже под штанами. Некоторые виды рептилий считаются исчезающими.

Нарушителя задержали, он ожидает решения суда по делу о жестоком обращении с животными и контрабанде.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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