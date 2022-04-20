Опубликован предварительный отчет о крушении Boeing 737 в Китае

Следствие представило предварительный отчет о крушении Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. Причины авиакатастрофы пока выявлены не были. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным следователей, диспетчеры связывались с экипажем лайнера за несколько минут до крушения, разговор был нормальным. Также на борту самолета не перевозилось опасных грузов, а предполетная подготовка не выявила неисправностей.

«Два бортовых самописца получили серьезные повреждения из-за удара, работы по восстановлению и анализу их данных продолжаются», – говорится в отчете о ходе расследования, которое сейчас ведет Управление гражданской авиации КНР.

Кроме того, по всему маршруту Boeing не было выявлено погодных явлений, которые могли представлять опасность. Таким образом, причины авиакатастрофы пока остаются невыясненными.

Напомним, 21 марта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин－Гуанчжоу, резко начал снижать скорость и терять высоту, а затем связь с ним прервалась. Позже стало известно, что лайнер рухнул в лесах в уезде Тэн города Учжоу провинции Гуанси. По уточненных данным, на борту находились 123 пассажира и 9 членов экипажа. Все они признаны погибшими.

Пекин, Зоя Осколкова

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