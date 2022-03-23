На месте крушения пассажирского самолета в Китае нашли черный ящик

На месте крушения самолета в китайской провинции Гуанси нашли один из черных ящиков. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Поисково-спасательная операция на месте крушения лайнера продолжается. Ночью прошел сильный ливень, так что проведение работ приостанавливали из-за опасности схода оползня.

21 марта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин－Гуанчжоу, резко начал снижать скорость и терять высоту, а затем связь с ним прервалась. Позже стало известно, что лайнер рухнул в лесах в уезде Тэн города Учжоу провинции Гуанси. По уточненных данным, на борту находились 123 пассажира и 9 членов экипажа.

До сих пор нет информации о погибших или пострадавших. Расследованием причин катастрофы заняты около 20 технических специалистов гражданской авиации, которые также находятся на месте ЧП.

Пекин, Зоя Осколкова

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