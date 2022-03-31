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Четверг, 31 марта 2022, 09:49 мск

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В Китае завершили поисково-спасательную операцию на месте крушения Boeing

Фото: Синьхуа

В Китае завершены поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. Все находившиеся на борту люди признаны погибшими. Полный отчет об авиакатастрофе опубликуют не раньше, чем через месяц.

Как сообщил глава канцелярии авиационной безопасности Управления гражданской авиации КНР Чжу Тао, в настоящее время ключевые поисково-спасательные работы в основном завершены. Специалисты переходят к техническому анализу, изучению собранных материалов и расследованию авиакатастрофы.

Отчет о предварительных результатах расследования будет завершен в течение 30 дней с момента аварии. Полный отчет опубликуют после окончания всех работ.

Напомним, 21 марта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Куньмин－Гуанчжоу, резко начал снижать скорость и терять высоту, а затем связь с ним прервалась. Позже стало известно, что лайнер рухнул в лесах в уезде Тэн города Учжоу провинции Гуанси. По уточненных данным, на борту находились 123 пассажира и 9 членов экипажа. Все они признаны погибшими. По ДНК удалось идентифицировать 120 человек.

По основной версии, причиной крушения стала неисправность двигателя. 23 марта был обнаружен первый «черный ящик» – бортовой речевой самописец (CVR). 26 марта сообщалось, что на месте не было найдено следов взрывчатых веществ.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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