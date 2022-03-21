В горах Китая потерпел крушение пассажирский самолет

Пассажирский самолет потерпел крушение в гоном районе КНР. Об этом сообщает Центральное Телевидение Китая.
На данный момент известно, что Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines рухнул в уезде Тэн города Учжоу провинции Гуанси. Авария спровоцировала лесной пожар в горной местности.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям Гуанси, на борту самолета находились 133 человека. В настоящее время проводится спасательная операция. О жертвах ЧП пока не сообщается.
Пекин, Зоя Осколкова
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