Причиной крушения пассажирского самолета в Китае мог стать отказ двигателя

У самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, который рухнул в горах на юге Китая, мог отказать двигатель. Такое предположение сделал главный редактор издания «Aerospace Knowledge» Ван Янъань.

По словам авиационного эксперта, для установления причин аварии нужно расшифровать информацию с черных ящиков. «Высока вероятность, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом», – отметил Янъань.

В Сети появились кадры падения Boeing. Лайнер стремительно рухнул на землю в горной местности. До сих пор ничего неизвестно о погибших или пострадавших.

Как сообщалось ранее, самолет, выполнявший рейс Куньмин－Гуанчжоу, резко начал снижать скорость и терять высоту, а затем связь прервалась. Позже стало известно, что лайнер рухнул в лесах в уезде Тэн города Учжоу провинции Гуанси. По уточненных данным, на борту находились 123 пассажира и 9 членов экипажа.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для организации поисково-спасательных работ на месте крушения. В настоящее время задействовано в общей сложности 162 пожарные машины и 760 пожарных-спасателей.

Работы осложнены горным рельефом местности, сотрудники экстренных служб буквально пешком добирались до места аварии. По последней информации, найдены фрагменты обломков авиалайнера, но останки погибших пока не обнаружены.

Пекин, Зоя Осколкова

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