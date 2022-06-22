Президент США анонсировал новую пандемию

Президент США Джо Байден заявил, что миру нужно готовиться к новой пандемии. Для этого понадобиться «еще больше денег».

«Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги», – заявил американский лидер на брифинге в Белом доме. Слова президента прозвучали в ответ на вопрос журналистов о дополнительном финансировании проекта по борьбе с коронавирусной инфекцией в США.

При этом Байден вновь обрушился с критикой на своего предшественника Дональда Трампа. По словам главы государства, отсутствие подготовки к пандемии в команде Трампа усилило ее последствия для США.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по числу жертв пандемии Соединенные Штаты опережают другие страны. За все время от последствий заболевания Covid-19 в США скончались более одного миллиона человек.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал правительства стран мира не поддаваться впечатлению, что пандемия COVID-19 закончилась. Он предупредил, что риск развития новых опасных вариантов коронавируса остается очень реальным.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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