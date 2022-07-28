Глава ВОЗ призвал геев ограничить число половых партнеров из-за оспы обезьян

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал геев ограничить количество половых партнеров. Это необходимо для предотвращения заражения оспой обезьян.

«Для мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, это включает в себя сокращение числа сексуальных партнеров и обмен контактной информацией с новыми партнерами, чтобы в случае необходимости можно было проследить за вирусом», – цитирует главу ВОЗ South China Morning Post.

По его словам, эпидемию можно остановить, только если каждый отнесется серьезно к риску заражения и предпримет все необходимые меры.

Как ранее выяснили специалисты, оспа обезьян распространяется преимущественно во время незащищенного секса между мужчинами. В настоящее время антилидером по числу случаев оспы обезьян являются США. Американские власти готовятся объявить чрезвычайное положение в ближайшие дни.

Женева, Зоя Осколкова

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