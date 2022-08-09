«Сжигать круглыми сутками»: немецкие крематории придумали, как сэкономить газ

Крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус, расположенный в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, перешел на круглосуточный режим работы ради экономии газа, пишет Bild.

Похоронное учреждение больше не отключает печи для кремации, чтобы не тратить газ для повторного разогрева. Таким образом, крематорий рассчитывает уменьшить потребление топлива.

Ранее страны ЕС договорились сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года, чтобы снизить зависимость от российских поставок. При этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен подготовиться к перебоям или к полному прекращению снабжения российским газом.

На этом фоне сообщалось, что немецкие крематории ищут различные способы сэкономить газ.

Берлин, Наталья Петрова

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