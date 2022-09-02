В Бельгии скончался первый зараженный оспой обезьян

В Бельгии зарегистрирован первый летальный исход заразившегося оспой обезьян. Об этом сообщил телеканал France 24 со ссылкой на еженедельный доклад бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano.

По данным специалистов, в Бельгии с населением 11,5 млн человек насчитывается 706 подтвержденных случаев оспы обезьян. 32 пациента госпитализированы из-за тяжелого течения болезни.

«На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти человека, заразившегося оспой обезьян, при том, что у него были сопутствующие заболевания», – отмечается в докладе института.

Как ранее сообщала Всемирная организация здравоохранения, число инфицированных оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч человек. Случаи заболевания зарегистрированы в 101 стране. 16 пациентов скончались.

30 августа в США сообщили о первой смерти от оспы обезьян. Первый американец с этим диагнозом и рядом других серьезных болезней умер в штате Техас.

Брюссель, Зоя Осколкова

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