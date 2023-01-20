российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 15:05 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Хакеры взломали базу данных оператора связи в США

В США хакеры взломали базу данных оператора связи T-Mobile и похитили сведения о 37 млн пользователей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В руках киберпреступников оказались персональные данные, такие как имена, адреса для выставления счетов, электронные почты, номера телефонов и даты рождения.

«Пароли, информация о платежных картах, номера социального страхования, государственные идентификационные номера или другая информация о финансовых счетах не были скомпрометированы», – заверили в компании.

В общей сложности свыше 110 млн человек пользуются услугами T-Mobile. Правоохранительные органы начали расследование и поиск виновных.

Ранее российская хакерская группировка KillNet сообщила о взломе сети налоговой службы США. Доступ удалось получить через сотрудника, попавшегося на фишинговую рассылку. Атака была совершена совместно с белорусскими специалистами Infinity Hackers BY. В результате был получен доступ к данным более 198 млн американских граждан.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Кибертерроризм

В 2022 году в России было отражено почти 50 тысяч хакерских атак / Российские и белорусские хакеры взломали налоговую службу США / Российских хакеров обвинили в атаке на почту Великобритании / Французский производитель контейнеров для СПГ прекратил работу в России / В МИД РФ предупредили НАТО о рисках раздачи цифрового оружия через Украину / Британские спецслужбы объявили набор хакеров и знатоков русского языка / Хакеры Killnet взломали ФБР / Российские хакеры взломали украинский Минфин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Технологии, Кибертерроризм, США,