Хакеры взломали базу данных оператора связи в США

В США хакеры взломали базу данных оператора связи T-Mobile и похитили сведения о 37 млн пользователей. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В руках киберпреступников оказались персональные данные, такие как имена, адреса для выставления счетов, электронные почты, номера телефонов и даты рождения.

«Пароли, информация о платежных картах, номера социального страхования, государственные идентификационные номера или другая информация о финансовых счетах не были скомпрометированы», – заверили в компании.

В общей сложности свыше 110 млн человек пользуются услугами T-Mobile. Правоохранительные органы начали расследование и поиск виновных.

Ранее российская хакерская группировка KillNet сообщила о взломе сети налоговой службы США. Доступ удалось получить через сотрудника, попавшегося на фишинговую рассылку. Атака была совершена совместно с белорусскими специалистами Infinity Hackers BY. В результате был получен доступ к данным более 198 млн американских граждан.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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