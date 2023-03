Американский банк получил 30 млрд долларов помощи и приостановил выплату дивидендов

Американский First Republic Bank получил от 11 крупных банков США 30 млрд долларов. Тем не менее, акции кредитной организации продолжили падение.

На днях Нью-Йоркская фондовая биржа после резкого падения стоимости ценных бумаг остановила торги акциями четырех американских банков. В их числе был и First Republic.

В рамках программы спасения JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo разместят по 5 млрд долларов на депозитах в First Republic Bank, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley – по 2,5 млрд долларов, а BNY Mellon, PNC Financial Services Group, State Street Corp., Truist Financial Corp. и U.S. Banсorp – по 1 млрд.

«Это решение отражает доверие к First Republic и банкам всех размеров, демонстрируя нашу готовность помочь фининститутам продолжать обслуживать их клиентов. Региональные, средние по размеру и небольшие банки крайне важны для здорового функционирования финансовой системы США», – отмечается в пресс-релизе 11 банков, оказавших помощь.

В то же время First Republic объявил о приостановке выплаты дивидендов. Решение повлияло на настроения инвесторов и на дополнительных торгах в четверг акции банка упали 17%, передает «Интерфакс».

Напомним, 10 марта в США обанкротился банк Silicon Valley Bank. Американский портал финансовой информации MarketWatch сообщил, что шведский пенсионный фонд Alecta оценил свои потери от инвестиций в SVB в 12 млрд шведских крон (1,13 млрд долларов).

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»