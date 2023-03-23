В аэропортах Франции ожидают критической нехватки топлива из-за забастовки

Забастовка на нефтеперерабатывающем в Нормандии грозит оставить без авиационного керосина аэропорты Франции. Об этом сообщает BFM TV.

Бастующие против повышения пенсионного возраста заблокировали работу НПЗ TotalEnergies 17 марта. Вывоз уже готового топлива также не производится. Авиакомпаниям, чьи лайнеры вылетают в парижские гавани Шарль-де-Голль и Орли, советуют заправлять полные баки в аэропортах вылета. Так как керосина на месте может попросту не хватить.

Министерство энергетики готовится воспользоваться специальными полномочиями, чтобы принудить сотрудников возобновить работу предприятия.

Тем временем, как сообщают французские СМИ, бастующие заблокировали проезд к аэропорту Шарль-де-Голль и ворвались в аэропорт.

Во Франции на протяжении нескольких недель проходят массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста. Накануне протестующие заблокировали железнодорожный вокзал в Ницце. Движение поездов было приостановлено. Сегодня в городе Гавр активисты сожгли несколько автомобилей, которые бросали в костер с помощью погрузчиков.

Несмотря на недовольство французов власти намерены идти до конца. Так президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что пенсионная реформа должна вступить в силу в этом году. Глава государства указал на то, что при принятии законопроекта были соблюдены все формальные процедуры, включая дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству.

Париж, Зоя Осколкова

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