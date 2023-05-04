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Четверг, 4 мая 2023, 13:21 мск

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Американский банк лишился больше половины стоимости из-за новостей о продаже

Акции калифорнийского банка PacWest Bancorp подешевели почти на 60% после новостей о возможной продаже. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало новость о том, что PacWest собирается рассмотреть различные стратегии дальнейшего ведения бизнеса, в том числе и продажу кредитной организации. После этого ценные бумаги банка упали на 59,96%, до 2,57 доллара, после закрытия основной сессии 3 мая. К полудню снижение замедлилось до 38%, акции торговались на уровне 3,98 доллара.

В середине марта сложилась похожая ситуация. Тогда Нью-Йоркская фондовая биржа остановила торги акциями четырех американских банков после резкого падения стоимости. Среди них был и PacWest Bancorp, чьи ценные бумаги тогда подешевели на 50,37%.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заверил, что банковская система страны является надежной и устойчивой, но может столкнуться с негативными последствиями ужесточения условий кредитования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Финансовый кризис

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