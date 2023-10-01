На парламентских выборах в Словакии побеждает партия пророссийского экс-премьера Фицо

В Словакии на парламентских выборах побеждает партия бывшего премьер-министра страны Роберта Фицо, которого западные СМИ называют пророссийским. Его левоцентристская политическая сила «Направление – социальная демократия» («Н-СД») после подсчета 95,76% бюллетеней набирает 23,58% голосов, передает РБК со ссылкой на словацкие СМИ.

Фицо был премьером Словакии дважды: в 2006-2010 и 2012-2018 годах. За время работы во главе правительства он по меньшей мере трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, неизменно подчеркивая необходимость выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений с Россией.

После начала российской военной операции на Украине Фицо выступил с критикой Запада, возлагая вину за начало военных действий на «украинских фашистов и нацистов». Также он призывал прекратить снабжать Украину оружием, отмечая, что это приносит только убийства.

Согласно предварительным итогам выборов, следом за «Н-СД» идут либеральная партия «Прогрессивная Словакия» с 16,37% голосов, социал-демократическая партия «Голос» (15,22%) и коалиция ОЛАНО (9,15%). Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям – не менее 7%.

Братислава, Светлана Антонова

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