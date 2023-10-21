В Палестине объявили траур, Путина с особой радостью встретили в Пекине, экс-агент ЦРУ посоветовал Зеленскому нанять охрану – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя запомнится визитом Владимира Путина на саммит «Один пояс – один путь» в Пекин, где ему, в отличие от гостя из США, расстелили красную дорожку. Даже бывший агент ЦРУ признал, что Вашингтону нельзя доверять, и призвал президента Зеленского нанять охрану. Особо шокирующими событиями недели стали удар по больнице в секторе Газа и убийство сына и тещи легенды русского рока Стаса Намина.

Настроение недели: траур в Палестине после удара по больнице в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас 17 октября объявил трехдневный траур по жертвам удара израильских военных по больнице в секторе Газа. В здании кроме раненых после предыдущих обстрелов находились мирные граждане, прятавшиеся от израильских снарядов. Палестинские власти сообщили о гибели 471 человека, еще 342 ранены.

Израиль и Палестина взаимно обвинили друг друга в атаке по больнице. Многие надеялись на зарубежную помощь в выяснении правды, но Вашингтон назвал неуместным международное расследование. Президент Джо Байден во время визита в Израиль заявил, что виноваты не израильские военные, а «другая команда».

Заговор недели: США тайком отправляли Украине дальнобойные ракеты ATACMS

США преуспели бы в заметании сора под ковер и с поставками вооружений на Украину, но Киев начал активно использовать дальнобойные ракеты ATACMS, которых, по официальной версии, не было в пакетах военной помощи.

Американские СМИ узнали о небольшой партии ракет, тайком отправленных в Киев «в последние дни». Вашингтон продолжает верить в украинское контрнаступление, и ATACMS должны были помочь достать цели в глубоком тылу россиян во время этого «важного этапа».

Владимир Зеленский заявил, что ракеты из США «себя показали» во время ударов по Бердянску и Луганску. Белому дому оставалось только признать, что, пока Пентагон все отрицал, боеприпас прибыл в Киев.

Событие недели: Путин блистал на форуме «Один пояс – один путь» в Пекине

Прибытие президента РФ Владимира Путина в Пекин никто не скрывал, даже наоборот: «дорогого друга» приветствовали как официальные лица, так и обычные граждане. В Штатах расстроились, что градус приветствия гостя из России отличался от встречи их госсекретаря Энтони Блинкена в июне: перед американским чиновником не расстелили красную дорожку.

Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином первым входил в зал для церемонии открытия форума. Интернет-пользователи под новостью о приезде российского лидера в соцсети оставляли восторженные комментарии: «Дорогой друг приехал», «Приехал друг, у меня есть вино», «Большой друг приехал издалека».

Скандал недели: старший сын Стаса Намина признался в убийстве младшего брата и бабушки

Не обошлось на уходящей неделе и без громкого скандала. Новость об убийстве тещи и сына музыканта Стаса Намина в подмосковной Истре многих повергла в шок. Долго искать подозреваемого не пришлось: второй сын легенды русского рока подписал признание.

39-летний Роман Микоян рассказал, что бабушка распекала его за конфликт с младшим братом. На фоне личной обиды и из ревности мужчина расправился в обоими родственниками.

Расследование продолжается. Вердикт о виновности и наказании вынесет суд, но существует вероятность, что Роман Микоян может встретить старость в тюрьме.

Признание недели: россияне уверены, что старость приходит почти в 71 год

Каждый решает для себя, когда расцвет сил идет на убыль и начинает одолевать старость. Большинство опрошенных россиян считают, что это случается после 70 лет.

Специалисты МГУ и РАН опросили 1200 граждан разного возраста из 65 регионов России и узнали, что мужчин считают старыми в 69,4 года, а женщин – в 68 лет. Сами женщины уверены, что стареть будут не раньше 71,8 года, мужчины готовы называться дедушками в 69,3 года.

Половина опрошенных, назвавшихся пожилыми людьми, были моложе названного ими же возраста старения.

Совет недели: экс-сотрудник ЦРУ посоветовал Зеленскому нанять охрану от США

Дожить до старости сможет и президент Украины Владимир Зеленский, если наймет себе охрану, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. При этом, защищаться эксперт предложил от Вашингтона. Джонсон заявил, что доверие Штатам часто оборачивается неприятностями и украинцы скоро сами это поймут. Бывший сотрудник ЦРУ отметил, что американские власти уже выбрали себе новый объект для поддержки – Ближний Восток. А вопросы помощи киевскому режиму отодвинуты на второй план.

Москва, Наталья Рязанова

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