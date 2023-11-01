Первая группа иностранцев вышла из сектора Газа через погранпункт «Рафах»

Первую группу иностранцев, в которую входили десятки человек, утром в среду пропустили в Египет из сектора Газа через пограничный пункт «Рафах», впервые открытый для людей на 26-й день войны Израиля с ХАМАС. Об этом сообщает корреспондент AFP с места событий.

Отмечается, что иностранных граждан начали пускать в Египет через КПП «Рафах» около 07:45 по Гринвичу после того, как власти Египта объявили о его открытии для пропуска почти 90 раненых палестинцев и 450 иностранцев.

Также сообщается, что в сектор Газа из Египта въехала колонна машин скорой помощи. Они должны забрать первую группу раненых и тяжело больных палестинцев.

Погранпереход между сектором Газа и Египтом будет открыт на неопределенный период, чтобы обеспечить выезд обладателей иностранных паспортов, пишет Le Figaro.

Обновлено. По информации агентства Reuters, в среду, 1 ноября, 500 человек с двойным гражданством смогут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах». В числе иностранцев, прибывших на погранпереход, есть несколько российских семей, передает корреспондент РИА «Новости». В Палестине при этом ожидают, что через терминал «Рафах» из сектора Газа будут эвакуированы 200 тяжело раненных палестинцев и иностранцы. Об этом рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в комментарии ТАСС.

Ранее погранслужба сектора Газа сообщила, что ХАМАС разрешил выехать из анклава гражданам восьми стран – подданным Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Отмечалось, что обладатели паспортов этих стран смогут покинуть Газу через КПП «Рафах» в среду, 1 ноября. Кроме того, сектор Газа позволят покинуть сотрудникам Международного комитета Красного Креста и ряда других неправительственных организаций, каких именно – не уточняется.

Накануне сообщалось, что Египет разместил танки и бронетехнику возле пограничного перехода «Рафах» на границе с сектором Газа, опасаясь притока десятков тысяч беженцев из-за боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Москва, Наталья Петрова

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