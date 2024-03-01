российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 марта 2024, 15:29 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Жители Казахстана «постарели» на один день из-за перехода на единое время

В Казахстане произошел сбой на портале госуслуг после перехода страны на единый часовой пояс. В цифровых документах жителей отображается дата рождения на сутки раньше, чем нужно.

Как сообщают местные СМИ, в произошедшем разбираются специалисты компании «Национальные Информационные Технологии».

Отмечается, что проблему можно исправить, нажав на кнопку «Обновить документы».

В конце января власти Казахстана приняли решение о переходе на единый часовой пояс. С 00:00 часов 1 марта 2024 года на всей территории страны применен пятый часовой пояс (UTC+5). Ранее в Казахстане было два часовых пояса – UTC+5 и UTC+6. Большая часть страны, за исключением западных регионов, находится в зоне UTC+6.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Казахстан

Полицейские Казахстана задержали подозреваемого в убийстве трех человек в России / Казахстанский банк запретил операции с картами «Мир» / В международном аэропорту Астаны произошел пожар / Тревожная динамика: постсоветское пространство заражается русофобией / Власти Казахстана вернули масочный режим / В Казахстане жертвами оползня из-за прорыва трубы стали четыре человека / Президент Казахстана назначил нового премьер-министра страны / Президент Казахстана подписал указ о роспуске правительства

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Технологии, Казахстан,