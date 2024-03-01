Жители Казахстана «постарели» на один день из-за перехода на единое время

В Казахстане произошел сбой на портале госуслуг после перехода страны на единый часовой пояс. В цифровых документах жителей отображается дата рождения на сутки раньше, чем нужно.
Как сообщают местные СМИ, в произошедшем разбираются специалисты компании «Национальные Информационные Технологии».
Отмечается, что проблему можно исправить, нажав на кнопку «Обновить документы».
В конце января власти Казахстана приняли решение о переходе на единый часовой пояс. С 00:00 часов 1 марта 2024 года на всей территории страны применен пятый часовой пояс (UTC+5). Ранее в Казахстане было два часовых пояса – UTC+5 и UTC+6. Большая часть страны, за исключением западных регионов, находится в зоне UTC+6.
Астана, Зоя Осколкова
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